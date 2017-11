Mönchengladbach nach 4:2 bei Hertha BSC Dritter

Borussia Mönchengladbach kletterte am Samstagabend in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend auf Rang drei. Die Gladbacher siegten bei Hertha BSC in Berlin mit 4:2 (3:1). Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München beträgt acht Punkte, Gefahr droht am Sonntag aber noch von Schalke 04 und Hannover 96.