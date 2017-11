AS Roma gewinnt Römer Derby gegen Lazio

AS Roma hat in der Serie A das 74. Stadtderby gegen Lazio Rom gewonnen und sich nach dem fünften Sieg in Folge auf Rang drei verbessert. Diego Perotti (49./Foulelfmeter) und Radja Nainggolan (53.) schossen Roma 2:0 in Führung, Lazio konnte durch einen Handelfmeter von Ciro Immobile (72.) nur noch verkürzen.