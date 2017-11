Malic köpfelt Mattersburg zum späten 1:0-Sieg

Altach kassierte vor 1.950 Zuschauern die vierte Pflichtspielniederlage in Serie, die dritte in der Liga. Die Vorarlberger liegen als Siebenter nur noch zwei Zähler vor Mattersburg und dem WAC. In Mattersburg haben die Altacher in elf Auftritten erst einmal gewonnen. Das Team von Trainer Klaus Schmidt blieb auch im vierten Auswärtsspiel in Folge in der Liga ohne Torerfolg.

Comeback von Seidl

Bei Mattersburg gab der in den vergangenen Jahren von mehreren Knieverletzungen zurückgeworfene Manuel Seidl sein Comeback in der Kampfmannschaft. Der 29-Jährige stand erstmals seit Juli 2016 in der Startformation. Sein Team hatte vor der Pause mehr vom Spiel. Der auffällige Michael Perlak schoss neben (2.) und über das Tor (40.). Eine Flanke des Mittelfeldspielers köpfelte Markus Pink deutlich daneben (19.).

Nach einem Seidl-Freistoß tauchte Jano gefährlich vor Altach-Keeper Martin Kobras auf. Beim Nachschuss von Alois Höller rettete Jan Zwischenbrugger (26.). Altach-Stürmer Hannes Aigner stützte sich im eigenen Strafraum bei Jano auf, ein Pfiff blieb aber aus (29.). Nach vorne ging für die Vorarlberger lange wenig. Einzige Chance in der ersten Hälfte war ein zu zentral angetragener Kopfball von Zwischenbrugger (43.).