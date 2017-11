Rathausplatz: Christkindlmarkt feierlich eröffnet

Dichtes Gedränge am Eröffnungstag

Am offiziellen Eröffnungstag herrschte dichtes Gedränge am Christkindlmarkt, zahlreiche Besucher ließen sich die Illuminierung des Christbaums nicht entgehen. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Musikverein Frastanz und die Gardemusik Wien. Bis 26. Dezember hat der Christkindlmarkt am Rathausplatz geöffnet.