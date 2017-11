Paris SG baut Vorsprung auf AS Monaco aus

Paris Saint-Germain hat die Tabellenführung in der Ligue 1 ausgebaut. Der französische Vizemeister setzte sich am Samstag gegen den FC Nantes mit 4:1 (2:0) durch und hat als noch ungeschlagener Spitzenreiter nach 13 Runden nun sechs Punkte Vorsprung vor AS Monaco. Der Meister hatte am Freitagabend gegen Amiens nur 1:1 gespielt.