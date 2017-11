„Mugabe will lieber sterben, als zurücktreten“

Immer mehr Menschen fordern den Rücktritt des derzeit unter Hausarrest gestellten simbabwischen Langzeitmachthabers Robert Mugabe. Am Samstag versammelten sich Tausende Menschen vor der Residenz des Präsidenten in der Hauptstadt Harare und protestierten lautstark. Soldaten hielten die Menschenmenge davon ab, die Residenz zu stürmen. Obwohl seine Stunden als Staatschef wohl gezählt sein dürften, will Mugabe nicht aufgeben. Er würde "lieber sterben, als das Amt abzugeben", richtete sein Neffe Patrick Zhuwao der Öffentlichkeit aus.