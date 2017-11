Vertrauen und Mut

Mut und Vertrauen - das sind wohl die wichtigsten Pfeiler, die es braucht um sich dieser Aufgabe stellen zu können. Beides hat die Flachgauerin Stefanie Hirnböck, die sich dem Mächtigkeitsspringen im Rahmen der Amadeus Horse Indoors stellen wird. Es ist einer der spannendsten Bewerbe des Pferdefests, das vom 7. bis 10. Dezember im Messezentrum Salzburg stattfindet. Dabei überwinden die Springreiter eine Mauer, die Runde für Runde höher gebaut wird, bis der letzte fehlerfreie Reiter übrig ist. Starthöhe: 1,60 Meter.

Bereits 2016 flog die 26-Jährige mit ihrem 11-jährigen Artiste de l'Escaille über die Mauer, die zum Schluss 2,10 Meter hoch war. Drei Springreiter waren da noch im Rennen - alle drei entschlossen sich dazu, bei dieser Höhe aufzuhören und sich den Sieg zu teilen.

Ein unglaubliches Erfolgserlebnis für die Berufsreiterin, deren Teilnahme am Mächtigkeitsspringen gar nicht geplant war. "Zwei Stunden vor der Prüfung hieß es, ich soll mal mein Pferd einzopfen", erinnert sie sich an die Aufforderung von Chef Thomas Metzger vom Schachlhof in Seekirchen. "Da wir dafür auch ein Kostüm brauchten, war ich damit beschäftigt ein solches zu besorgen. Das war ganz gut so, denn so hatte ich nicht viel Zeit zum Nachdenken", schmunzelt sie.

Was denkt man, wenn die Mauer näher kommt? "Da denkt man nicht mehr viel nach. Ich wollte einfach nur beweisen, dass mein Pferd das kann. Ich habe ihm fast mehr vertraut, als mir selbst", sagt Hirnböck. Und Artiste bewies, welches Potenzial in ihm steckte und meisterte alles souverän. "Als er das erste Mal die Mauer sah, hat er schon kurz geschaut. Dann war es aber kein Thema mehr. Bei so einer Höhe muss auch das Pferd wollen, zwingen zu springen kann man es nicht", weiß Hirnböck.

Iris Wind, Kronen Zeitung