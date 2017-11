Austrian Video Awards: Das sind die Stars im Netz

Die Gewinner der Kategorien mit Publikumswertung:

COMEDY: Kim Lianne

GAMING, präsentiert von UPC: Chaosflo44

SPORTS, präsentiert von LAOLA1: Simon Mathis

MUSIC: KS Freak & Krappi Whatelse

BEAUTY: Lisa-Marie Schiffner

LIFESTYLE & FASHION: JANAklar

(präsentiert von FUSSL MODESTRASSE)

FOOD & TRAVEL: Survival Lilly

(präsentiert von SPLASHLINE)

PERSON OF THE YEAR: Chaosflo44

(präsentiert von spark7)

VIDEO OF THE YEAR: Maqaroon

(präsentiert von YOUTUBE)

Werbe-Einreichungen:

BRANDED CONTENT für die einzigartige Stärkung einer

Brand Awareness: Salzburg Milch mit "Jakoberbauer"

360° VIDEO für das aufregendste mehrdimensionale Erlebnis, präsentiert von STADT WIEN: Samsung mit "#BeFearless"

VIRTUAL REALITY für die realistischste virtuelle Erfahrung: Kerbler Holding mit "Höchster Holzwolkenkratzer Europas"

KREATIVSTE VIDEO KAMPAGNE, präsentiert von INTERSPAR: Caritas mit "Erfrieren ist keine Challenge"

KREATIVSTE INFLUENCER KAMPAGNE, präsentiert von JOOMBOOS TV: Urlaubsguru mit "Praktikum meines Lebens"

Sonderpreis:

Roman und Heiko Lochmann alias Die Lochis

Kronen Zeitung/krone.at