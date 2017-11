Betrug auch in Formel 1? Jetzt ermittelt TV-Anwalt

"Jürgen, warum hast du all das getan?"

Indes hat Taxler Mahmoud M. (47) gegen Fahrgast Dr. P. auch in Wien eine Anzeige erstattet. Nach der Taxi-Odyssee von Nizza über London bis Mexiko will er nur eines: "Ich möchte ihm in die Augen schauen und fragen: 'Jürgen, warum hast du all das getan?'"

Christoph Matzl und Oliver Papacek, Kronen Zeitung