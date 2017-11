Das bunte Treiben der fürchterlichen Fratzen

"Hinter der Maske fallen leider die Hemmungen"

Es geht bei diesem Brauch um einen ernsten Hintergrund - dennoch kommt es immer wieder zu Eskalationen. In Kärnten geriet eine Veranstaltung kürzlich außer Kontrolle und endete sogar blutig. Die Erklärung der Psychologen: "Hinter der Maske fallen häufig die letzten Hemmungen. Da spielt auch Alkohol oft eine sehr große Rolle."

So wie sich alle Bräuche weiterentwickeln und abwandeln, ist die Tradition der Perchten vor allem in den vergangenen 20 Jahren immer mehr gewachsen. Gruppen, auch Passen genannt, schossen wie Pilze aus dem Boden. In Salzburg etwa kennt man die "Schiach-Perchten", die in Teufelsgestalt die letzte Raunacht vor dem Dreikönigstag bereichern wollen.