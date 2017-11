Popstar Katy Perry darf ins Kloster ziehen

US-Popstar Katy Perry darf gegen den Willen von zwei Nonnen in ein ehemaliges Kloster in Los Angeles ziehen. Ein Gericht in der Westküsten-Metropole vereitelte am Freitag den Versuch der beiden Nonnen, das Gebäude an eine Restaurantbesitzerin zu verkaufen, nachdem das römisch-katholische Erzbistum der 32-jährigen Sängerin bereits den Zuschlag für die Immobilie erteilt hatte.