Hinterseer: Dritter Saisontreffer bei Bochums 1:1

Lukas Hinterseer hat am Samstag seinen dritten Saisontreffer in der zweiten deutschen Bundesliga erzielt. Der 26-jährige Stürmer traf beim 1:1-Heimremis des VfL Bochum gegen die SpVgg Greuther Fürth in der 17. Minute nach einem Janelt-Freistoß per Kopf zum Ausgleich und zugleich Endstand. Sein Team remisierte zum dritten Mal hintereinander und ist jetzt seit vier Spielen sieglos.