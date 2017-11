Rechts und links als Polarisierung

Fragt man Politiker nach ihrer Ideologie, so gibt es immer wieder eine Standardantwort zu hören: Rechts oder links seien überholte Begriffe. Kaum jemand von den Freiheitlichen will als strammer Rechter gelten. Umgekehrt betonen viele Spitzenpolitiker aus der SPÖ, dass sie sicher keine sozialistischen Linken seien. Warum ist das eigentlich so? Politologe Peter Filzmaier analysiert.