Prozess-Beginn gegen mutmaßlichen Lucile-Killer

Drei Jahre lang wurde akribisch ermittelt, rund 800 Personen befragt, mehr als 4000 Spuren verfolgt: Sogar in der bekannten deutschen TV-Fahndungsserie "Aktenzeichen XY" wurde der Fall um die hübsche Austauschstudentin aus Frankreich, deren Leiche missbraucht, erschlagen und ausgeraubt am Ufer des Inns in Kufstein gefunden wurde, aufgerollt. Doch erst ein weiterer Sex-Mord an der deutschen Joggerin Carolin Gruber (27) in Endingen bei Freiburg brachte den Durchbruch. Beide Frauen wurden mit einer Lkw-Hubstange erschlagen, bei beiden Frauen fanden Tatortspezialisten die selben DNA-Spuren. Am 2. Juni wurde - wie berichtet - der rumänische Lkw-Fahrer Catalin C. (40) als dringend tatverdächtig verhaftet.

Rumäne streitet Taten ab

Ab Mittwoch muss der Familienvater - für ihn gilt die Unschuldsvermutung - in Freiburg nun auf der Anklagebank Platz nehmen. Beim Prozess wird ihm aber nicht der Mord in Kufstein vorgeworfen (dieser wird wohl zu einem späteren Zeitpunkt in Innsbruck verhandelt), sondern der Mord in Deutschland.. Dennoch sind sicherlich auch viele Tiroler gespannt, wie sich der mutmaßliche Killer von Lucile verantworten wird. Während die Indizien gegen den Angeklagten sprechen, streitet dieser die Taten bisher vehement ab.

Die Anklageschrift, in die das Magazin "Focus" unlängst Einsicht nehmen konnte, zeigt jedenfalls die ganze Brutalität der Tat. So wurde Carolin beim Joggen im Wald abgefangen. Der Täter hielt ihr den Mund zu, würgte sie, schlug ihr auf den Kopf und verging sich an seinem bewusstlosen Opfer. Danach schleifte er sie einen Hang hinunter und zertrümmerte ihr den Schädel. Vier Tage später wurde die Leiche entdeckt. Mit einem Urteil in Freiburg ist kurz vor Weihnachten zu rechnen.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung