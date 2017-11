Im Norden eisig kalt, im Süden ungewöhnlich mild!

Im Norden mit Schnee und Kälte, im Süden dagegen ungewöhnlich mild - so geht laut Expertenprognosen in Europa allgemein und im Besonderen in Österreich der November zu Ende. Ab Sonntag gibt der Winter mit einer straffen Nordwestströmung ein deutliches Lebenszeichen von sich. Die Asfinag erinnerte an die Pflicht der Kfz-Winterausrüstung. Deutlich freundlicher mit einem Mix aus Sonnenschein und ein paar Wolken ist es in Richtung Süden und Südosten. Angesichts der hohen Temperaturen schlägt sogar der Extremwetter-Index an ...