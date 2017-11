Rangers verlieren mit Grabner bei Columbus

Die New York Rangers haben am Freitag in der NHL ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Michael Grabner und Co. unterlagen den Columbus Blue Jackets auswärts mit 0:2. Columbus-Goalie Sergei Bobrowskij hatte mit 36 Paraden großen Anteil am Heimsieg in der Nationwide Arena, behielt dabei auch bei vier Abschlüssen von Grabner die Oberhand.