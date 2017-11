Bresnik knallhart: „Mentales Gequassel nervt!“

Auch für den Coach von Dominic Thiem geht eine lange Saison vorüber. Doch Günter Bresnik denkt nicht in diesen Zyklen. Der leidenschaftliche Tennis-Fanatiker hat schon genau im Kopf, wie er mit Thiem nach dessen Urlaub weiterarbeiten will. Mit harter Arbeit in den Vorbereitungswochen auf Teneriffa an der Fitness und der Ballsicherheit.