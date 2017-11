Flammeninferno im New Yorker Stadtteil Harlem

Flammeninferno in New York: Ein Großbrand im Stadtteil Harlem hat am Freitag über mehrere Stunden hinweg mehr als 200 Feuerwehrleute auf Trab gehalten. Die Flammen hatten sich im oberen Stockwerk eines sechsstöckigen Apartmenthauses ausgebreitet. Die gewaltigen Rauchwolken waren über Kilometer hinweg zu sehen.