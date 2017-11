Christina Hengster Zehnte in Park City

Acht Tage nach ihrem schweren Sturz in Lake Placid hat Christina Hengster am Freitag beim Bob-Weltcup in Park City mit Anschieberin Sanne Monique Dekker den zehnten Platz belegt. Der Sieg ging an Weltcup-Titelverteidigerin Jamie Greubel Poser aus den USA vor der kanadischen Olympiasiegerin Kaillie Humphries und ihrer Landsfrau Elana Meyers Taylor.