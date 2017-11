„Wie Kokain“: So verändern Pornos unser Gehirn

Dafür reiche schon der regelmäßige Kontakt, um die Gehirnstruktur zu verändern. "Jugendliche schauen sich die Filme beispielsweise vor und nach der Schule auf ihrem Smartphone an. Da kommen schnell ein bis zwei Stunden am Tag zusammen", zitiert der deutsche "Focus" die Sexualtherapeutin. In ihrer Praxis bekommt sie es auch mit Extremfällen zu tun: "Es gibt Patienten, die sich in einer Woche etwa 40 Stunden Pornos ansehen."

Wie Kokain

In Kombination mit Selbstbefriedigung kann dies schnell zu einer gefährlichen Sucht werden. Beim Orgasmus werden laut Melzer im Gehirn Dopamin, Serotonin, Adrenalin und Endorphine ausgeschüttet. Vor allem das Dopamin wirke sich auf das Belohnungszentrum des Gehirns ähnlich positiv aus "wie die Einnahme von Kokain."

Die Folge: Genau wie bei einem Junkie reicht der Rausch irgendwann nicht mehr aus, die Dosis muss erhöht werden. Betroffene klagen Studien zufolge außerdem über mangelndes Interesse an partnerschaftlichem Sex sowie Orgasmus- oder Erektionsstörungen.