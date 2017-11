Freundin „Kiki“ tröstete Thiem nach der Pleite

Nichts wurde es aus der Sternstunde. Tennisstar Dominic Thiem hätte am Freitag beim Saisonfinale der besten acht Spieler in London rot-weiß-rote Sportgeschichte schreiben können, als erster Österreicher beim Masters im Einzel das Semifinale erreichen können ...

... doch davon war die Nummer vier der Welt sehr weit entfernt. Nach einem perfekten Start führte der Lichtenwörther 3:0, Goffins Tennis-Motor lief nicht rund, der Belgier klagte schon in den letzten Tagen über Schmerzen im linken Knie. Doch der Schein trügte, Thiem gab grundlos den ersten Satz noch aus der Hand. Er verlor komplett den Faden, gab fünf Games in Serie ab. Viele Fehler, kein System, wenig Gegenwehr. Nur drei gewonnene Punkte in fünf Games sagen alles aus.