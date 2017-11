Suljovic scheitert bei Grand Slam im Viertelfinale

Für Mensur Suljovic ist im Viertelfinale des Grand Slam of Darts Endstation gewesen. Der 45-jährige Wiener mit Spitznamen "The Gentle" unterlag dem ein Jahr älteren Schotten Gary Anderson am Freitagabend in der Civic Hall in Wolverhampton in einem Krimi mit 12:16. Suljovic kann trotzdem zufrieden sein, war er doch zuvor beim Grand-Slam-Event nie über die Gruppenphase hinausgekommen.