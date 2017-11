Chris Coleman trat als Teamchef von Wales zurück

Chris Coleman ist als Teamchef der walisischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Das gab der Verband am Freitagabend bekannt. Coleman hat mit Wales bei der EURO 2016 in Frankreich überraschend das Halbfinale erreicht, ist aber in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland in der Österreich-Gruppe gescheitert.