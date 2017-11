Maribel ist Kärntens Christkind 2017

Das Christkind kommt in diesem Jahr aus Klagenfurt! Designerin Maribel Dorfer (27) konnte sich am Freitag bei der Wahl zum "Kärntner Christkindl" die Krone - oder in dem Fall den Heiligenschein - aufsetzen. Bereits am Samstagabend wird sie bei der Eröffnung des Klagenfurter Christkindlmarktes präsentiert.