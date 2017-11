KAC gewinnt Duell um Platz 2, Pleite für Capitals

Bei den Black Wings sind während der Länderspielpause Patrick Spannring, Marc-Andre Dorion, Sebastien Piche und Mario Altmann genesen, Teamspieler Andreas Kristler gab nach mehr als einem halben Jahr Verletzungspause sein Debüt im Dress der Linzer. Dennoch riss nach zuletzt sechs Heimsiegen die Serie, während der KAC mit dem siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen den Aufwärtstrend fortsetzte.

Ramon Schnetzer brachte die Gäste in Führung (33.), Linz drehte innerhalb von 62 Sekunden durch Corey Locke (36./PP) und Fabio Hofer (37.) aber das Spiel. Johannes Bischofberger (47.) schoss die Partie in die Verlängerung, in der Dave Fischer den Rekordmeister zum Sieg verhalf.

Fehervar schockt Capitals

Die Vienna Capitals haben das erste Saisonduell mit Fehervar auswärts mit 9:1 gewonnen, in Kagran gelang den Ungarn die unerwartete und glückliche Revanche. Die Mannschaft von Serge Aubin dominierte das Spiel fast über die gesamte Spielzeit, nach einem Abwehrfehler der Wiener gelang den Ungarn aber die schmeichelhafte Führung durch Jeff Lovecchio (34.).