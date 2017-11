Forscher funken Botschaft an zweite Erde

Rund 12,4 Lichtjahrr von unserer Erde entfernt kreist um einen Roten Zwerg namens Luytens Stern ein erdähnlicher Planet mit dem Katalognamen GJ273b in der sogenannten habitablen (bewohnbaren) Zone, in der Leben, so wie wir es kennen, möglich wäre. Genau dorthin haben nun Wissenschaftler und Künstler mithilfe eines Radioteleskops eine interstellare Botschaft gefunkt.