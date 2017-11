Ried nach 2:0-Sieg gegen Kapfenberg Herbstmeister

Die SV Ried hat sich am Freitag den Herbstmeistertitel in der Ersten Liga gesichert. Die Innviertler setzten sich im Spiel der 18. Runde gegen den Kapfenberger SV in der Keine Sorgen Arena mit 2:0 durch und halten damit zur Saison-Halbzeit bei 36 Punkten. Der SC Wiener Neustadt hat zur Saison-Halbzeit als erster Verfolger zwei Punkte Rückstand auf Erste-Liga-Herbstmeister SV Ried (36). Die Niederösterreicher kamen am Freitagabend zum Abschluss der 18. Runde in Grödig gegen den FC Liefering über ein torloses Remis nicht hinaus. Die nicht aufstiegsberechtigten "Jungbullen" haben als Fünfter fünf Zähler Rückstand auf Rang eins.