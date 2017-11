Darts-Superstar Phil Taylor bald im Dschungelcamp?

Phil Taylor ist eine Darts-Legende und ein Superstar in England. Er machte den Sport groß, 16 Mal wurde er Weltmeister.

Und wie sehen seine Pläne nach dem Karriereende aus? Der 57-Jährige erklärte in der englischen Boulevardzeitung "The Sun": "Ich wurde für das Dschungelcamp angefragt, aber ich hatte immer zu tun. Ich würde in den Dschungel gehen. Streng genommen bin ich mir nicht sicher, aber es würde mir guttun, weil es mich fitter machen würde. Und wenn sie mich fragen würden und es in meinen Zeitplan passt, hätte ich Spaß daran", schmunzelt Taylor.

Folgt er seinem Mentor?

Er wäre nicht der erste Darts-Star im Dschungel. 2015 nahm der fünffache Weltmeister Eric Bristow an der Show "I'm a celebrity, get me out of here" teil. Der heute 60-jährige Engländer gilt als Mentor von Phil Taylor.