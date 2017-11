Vanessa Herzog in Stavanger über 500 m Dritte

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Freitag ihren ersten Weltcup-Podestplatz in der Olympia-Saison erreicht. Die 22-Jährige wurde in Stavanger im ersten von zwei 500-m-Rennen Dritte, diesmal waren die Hundertstel auf ihrer Seite. Hatte Herzog nämlich vor einer Woche in Heerenveen als jeweils Vierte Rang drei nur um 1/100 bzw. 3/100 verpasst, blieb sie nun in 37,96 Sekunden 2/100 vor der Vierten.