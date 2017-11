Schlusslicht St. Pölten gegen WAC „mit Anspruch“

Dass man gewissermaßen unter Siegzwang steht, ist auch Oliver Lederer völlig klar. "Der eigene Anspruch an uns ist, dass wir den ersten Dreier einfahren. Das ist allen bewusst, und dafür haben wir in der Länderspiel-Pause hart gearbeitet", betonte der Wiener, dem seit der Amtsübernahme Mitte September zumindest von den Ergebnissen her keine Trendwende gelungen ist. "Das ist schon sehr mühsam, nur wenige Spieler haben das schon erlebt", meinte dazu Innenverteidiger Michael Huber.

Hier im VIDEO sehen Sie alle Highlights aus der jüngsten SKN-Partie!