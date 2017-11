Wahnsinn! Nigeria mit Frauen-Bobteam bei Olympia

Für Nigeria ist es die erste Teilnahme an Winterspielen. Die Geschichte erinnert sehr an den berühmten Kino-Film "Cool Runnings", der über das erste jamaikanische Bobteam erzählt. Jetzt gibt es eine Art Neuauflage: seit Mittwoch und dem Rennen in Calgary steht fest, dass Nigeria die Voraussetzungen für den Olympia-Start erfüllt hat. Wie der Vorsitzende des nigerianischen Bobverbandes (!) Salomon Ogba sagte, sei er sehr stolz auf die drei Frauen, weil sie in einem technisch sehr schwierigen, hochriskanten Sport erfolgreich wurden.

Ein Meilenstein für den Sport in Nigeria

Die drei Sportlerinnen sind alle in den USA geboren und bereiteten dort ihr Projekt Olympia zielgerichtet vor. Seun Adigun, die Pilotin, ist in Algonquin, in der Umgebung von Chicago geboren, lebt auch dort. Onwumere ist in Dallas aufgewachsen, Omeoga in Minnesota. "Obwohl ich nur die Steuerfrau dieses Teams bin, denke ich, dass dieses Projekt über uns drei hinausgewachsen ist, das ist ein Meilenstein für den Sport in Nigeria" - schrieb Adigun nach dem Bekanntwerden ihres größten Erfolges: die Qualifikation für die Winterspiele 2018 (siehe Video oben).