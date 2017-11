56-Jähriger bei Schneeräumung von Lawine getötet

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Donnerstag in Vorarlberg gekommen: Ein 56-Jähriger war mit Schneeräumungsarbeiten auf einer Straße in Gargellen im Bezirk Bludenz beschäftigt, als sich oberhalb plötzlich eine Lawine löste. Der Mann wurde von der Schneemenge rund 30 Meter mitgerissen und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.