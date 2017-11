Mann stach Ehefrau mit Regenschirm ins Auge: Haft

Seit fünf Jahren lebt der Flüchtling in Wien, zuletzt mit der 22-jährigen Frau und zwei Kindern in einer Ein-Zimmer-Wohnung in Penzing. "Es war eine sehr schwierige Situation," sagte der Mann.

Drogen und Alkohol im Spiel

Shirshah M. sprach nicht nur dem Alkohol zu, sondern rauchte auch Marihuana. Von beidem beeinträchtigt kam er am Abend des 21. Mai nach Hause. Danach gab es Streit. "Die Bilder der Wohnung zeigen, dass diese stark beschädigt wurde", sagte Staatsanwältin Sabine Rudas-Tschinkel.