FK Austria mit Elan, aber Sorgen gegen die Admira!

Vier Runden ist die Austria in der Meisterschaft sieglos, dazu kam noch das Aus im Cup-Achtelfinale gegen Rapid. In den vergangenen eineinhalb Monaten gab es einzig in der Europa League mit dem 4:1 in Rijeka ein Erfolgserlebnis. Auf Rang fünf liegend haben die Wiener schon sieben Zähler Rückstand auf den Dritten Rapid und 13 auf Spitzenreiter Sturm. Die Admira liegt punktegleich mit der Austria auf dem sechsten Platz und hat ebenfalls vier Liga-Spiele nicht gewonnen. "Man wird eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz sehen", sagte Fink am Tag vor dem Spiel. Westermann habe sich bereits in Rijeka verletzt, wie eine Untersuchung ergab, muss der Deutsche nun unters Messer. Nach der Operation wird der 34-Jährige erst Mitte Jänner wieder einsteigen können. Der 16 Jahre jüngere Aleksandar Borkovic ist sein Ersatzmann. "Er hat Riesenqualität und nun die Chance, sich zu zeigen", meinte Fink.

