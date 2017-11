Männertag: Wann ist ein Mann ein Mann?

Traut euch und geht in Karenz!

In Sachen Kinderbetreuung haben noch immer die Frauen die Hosen an. Noch? In meinem Freundeskreis übernehmen immer öfter Väter Verantwortung und beteiligen sich am Elternsein. Sie werden dabei zu Windel-Weltmeistern, Küchen-Gourmets und Lego-Experten. Aber vor allem genießen sie die Zeit mit ihren Sprösslingen. In der Theorie würden gerne viel mehr Väter zu Hause bleiben. In der Praxis können es sich aber die wenigsten leisten.

Isabella Kubicek, Mama eines süßen Wirbelwinds