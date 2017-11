Kopfschuss in Wien: Angeklagter gar nicht Schütze?

Der 28-Jährige war von einem Bekannten unmittelbar nach dem tödlichen Schuss in eine ein einige Hundert Meter entfernte Polizeiinspektion chauffiert worden, wo er sich stellte. Es ist davon auszugehen, dass er weder Zeit noch Gelegenheit hatte, seine zuvor getragene Kleidung zu wechseln. Unmittelbar am Tatort hatten sich neben dem 28-Jährigen mehrere andere Männer befunden. Das Geschehen wurde von zwei völlig unbeteiligten Zeugen beobachtet, die in ihren polizeilichen Befragungen die Version des Mordverdächtigen stützten. Die beiden waren jedoch 40 bis 50 Meter weit entfernt, als der Schuss fiel.

"Einer der ungewöhnlichsten Prozesse, in dem ich je vertreten habe"

Die Verteidiger des Angeklagten, Philipp Wolm und Werner Tomanek, haben mit diesem selbstverständlich das Gutachten des Schießsachverständigen besprochen. "Er hat es zur Kenntnis genommen", meinte Tomanek am Freitag. Es handle sich mit Sicherheit "um einen der ungewöhnlichsten Prozesse, in dem ich je vertreten habe", so der Jurist. Normalerweise hätten Gerichte "ja Täter zu überführen, die sagen, dass sie's nicht waren. Hier habe ich einen angeblichen Täter, der sich freiwillig stellt und wo sich dann herausstellt, dass er es wahrscheinlich nicht war."