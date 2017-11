Rausschmiss! Aubameyang kann‘s nicht verstehen

Weil er zu spät zum Abschlusstraining gekommen ist, wurde Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang am Donnerstag von seinem Klub Borussia Dortmund aus dem Kader für das Bundesligaspiel in Stuttgart am Freitagabend gestrichen - wir berichteten. Nun hat sich der 28-jährige Gabuner zu der Causa geäußert.