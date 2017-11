„I bims, deine Verspätung“: Schwan legt U2 lahm

"Hallo, i bims, deine Verspätung vong U2 her ..." Mit einer Portion Humor haben die Wiener Linien am Freitagvormittag die Öffi-Nutzer über ein tierisches Hindernis auf den Gleisen der U2 informiert und sich dabei auch gleich an dem deutschen Jugendwort des Jahres 2017 bedient, das Freitagmittag gekürt wurde. Ein Schwan hatte es sich auf den Gleisen der U-Bahn auf der Donaustadtbrücke leider zu gemütlich gemacht. Die Berufsfeuerwehr musste ausrücken.