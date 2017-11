SV Mattersburg mit breiter Brust gegen Altach

Klar ist jedenfalls, dass man Altach nicht mit derselben Taktik wie die Austria packen kann. "Das wird eine komplett andere Partie werden, wo wir wieder hundertprozentig an unsere Grenzen gehen müssen." Gelingt der Heimsieg tatsächlich, würde Mattersburg in der Tabelle bis auf zwei Punkte an Altach heranrücken. Im ersten Saisonduell gab es im "Ländle" einen 1:0-Erfolg der Hausherren, in den jüngsten sechs Spielen gegeneinander war den Burgenländern bei einem Remis nur ein Sieg vergönnt.

Für Altach kam die zweiwöchige Pause nach einem 0:2 in Salzburg und einem 2:4 gegen den LASK wohl gerade recht. "Wir haben in der ersten Woche versucht, die Wunden zu lecken, die uns das Spiel gegen den LASK aufgerissen hat. Das hat natürlich wehgetan", berichtete Trainer Klaus Schmidt. "Man muss mental einiges dazu beitragen, dass die Buben wieder an sich glauben. Das war die Hauptaufgabe."

Hier im VIDEO sehen Sie alle Highlights aus der jüngsten Altach-Partie!