Pilotprojekt: Neues Training für Spezialkräfte

Die Gefahr ist ihr Alltag. Jeder Einsatz birgt enorme Risiken in sich, jedesmal, wenn die Sondereinsatzkräfte der heimischen Polizei ausrücken. Seit Wochen durchforsten etwa Beamte von Cobra und WEGA Wälder in unwegsamem Gelände in der Steiermark, um den Doppelmörder von Stiwoll dingfest zu machen. "Das ist nicht nur psychisch eine enorme Belastung, sondern mit der Ausrüstung auch körperlich", sagt ein Insider.