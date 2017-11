Kahlschlag bei Siemens: 200 Jobs in Wien weg!

In Deutschland sollen die Gasturbinenwerke in Görlitz und Leipzig zugesperrt werden. In Berlin fallen 570 Jobs weg, an den Standorten in Offenbach und Erlangen wackeln exakt 680 Arbeitsplätze - und genau das ist für Österreich relevant. Denn in Wien gebe es die gleichen Kompetenzen, weshalb fix ist: Bis zum Jahr 2020 verlieren 200 Mitarbeiter in Wien ihren Job, weil die Abteilung Kraftwerksbau ins deutsche Erlangen verlagert wird.