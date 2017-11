Hetze im Netz: 51-jähriger Hassposter vor Gericht

Langeweile in Kombination mit ständig hohem Alkoholpegel, Ärger über die Flüchtlingswelle und "Massenzuwanderung", Zorn wegen der von IS-Mitgliedern verübten Attentate: Diese Gründe hätten ihn zu seinen Meinungskundgebungen bewegt, gab der Beschuldigte an - und sich selbst ahnungslos darüber, was an Postings bedenklich oder illegal ist.

Manches habe er mehr oder weniger "lustig" gemeint, sagte der 51-Jährige. Etwa "Lustig lustig tralalalala, bald ist das Giftgas wieder da. Das wäre das Beste für alle Muslime", verlas der Richter und fragte: "Warum postet man so was?" "Deppert halt", war die Antwort, "unüberlegt", spielte er den Gehalt seiner Äußerungen herunter.