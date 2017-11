Max Franz kollidiert beinahe mit Eichhörnchen

Österreichs Top-Fahrer bereiten sich seit acht Tagen in Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado auf den Speed-Auftakt in einer Woche in Lake Louise vor. Und nahmen zur Formüberprüfung an einem vom Weltverband FIS organisierten Trainings-Rennen teil. Bei perfekten Pisten- und Sicherheitsbedingungen. Eine Einlage wie jene von Eichhörnchen "Puschl" kann aber niemand vorhersagen.