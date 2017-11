Urteil: Berlin darf Neonazi-Polizisten entlassen

Ein rechtsextremer Polizist in Deutschlands Hauptstadt Berlin wird aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Das hat das deutsche Bundesverwaltungsgericht am Freitag entschieden. Der Mann, seit zehn Jahren bei vollen Bezügen von rund 2800 Euro monatlich vom Polizeidienst suspendiert, trägt Runen und die Noten des Horst-Wessel-Liedes als Tätowierungen, zeigte den Hitlergruß und bewahrte in seiner Wohnung Nazi-Devotionalien auf.