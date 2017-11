Boris Becker will in Wimbledon begraben werden

"Ich möchte in Wimbledon auf dem Friedhof begraben werden. Nicht in Deutschland", so Becker, der die Tennis-Anlage in Wimbledon zu seiner aktiven Zeit immer als sein "Wohnzimmer" bezeichnet hatte, in einer Fernseh-Doku anlässlich seines 50. Geburtstags, die am kommenden Montag in der ARD ausgestrahlt wird.

Die deutsche Sport-Legende äußerte sich darin auch über seine finanzielle Situation - Becker soll ja rund 50 Millionen Euro Schulden angehäuft haben. "Ich muss durchhalten. Ich wäre töricht, wenn ich meine Strategie erzählen würde. Meine Chance ist es, einen Schnitt zu machen. Am 20. Juni 2018 sind wir wieder auf null. Aber das Ziel ist das gleiche: das Spiel zu gewinnen."