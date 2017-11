Jennifer Hudson erwirkt Schutzanordnung gegen Ex

Eine Schutzanordnung wird vor allem bei Fällen häuslicher Gewalt von Gerichten angeordnet. Der Anwalt des 37-Jährigen wies die Vorwürfe in einem Statement an US-Medien zurück. "Herr Otunga hat Frau Hudson oder ihren Sohn niemals misshandelt oder belästigt." Sein Mandant freue sich auf den anstehenden Gerichtstermin und strebe das alleinige Sorgerecht für den Sohn an. Die Verhandlungen über ein gemeinsames Sorgerecht seien zuvor gescheitert.