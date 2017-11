Olympia-Helden im Wohnzimmer

Die Erlöse kommen der Sporthilfe, so heimischen Nachwuchs- und Spitzensportlern, zugute. Viele Stars wie Anna Veith, Benjamin & Marlies Raich, Andi Herzog, Clemens Doppler oder Toni Sailer haben sich verewigt, auch Tafeln internationaler Helden wie Carl Lewis, Lindsey Vonn oder Boris Becker warten. Der Ausrufungspreis liegt bei je 1000 Euro, noch sind viele Abdrücke ohne Gebot. Größtes Interesse herrscht an Arnold Schwarzenegger - am Mittwoch lag seine Tafel schon bei 2300 Euro!

"Es ist die bisher größte Charity-Auktion der Sporthilfe", so Geschäftsführer Harald Bauer. "Allein die Material- und Produktionskosten lagen bei 5000 Euro pro Stück." Bis Montag läuft die Versteigerung auf www.sporthilfe.at/auktion.

Die Allgemeinheit verliert die Abdrücke nicht, 2018 ist eine "NEUE Straße der Sieger" samt Reproduktionen der 120 Platten an einem stark frequentierten Ort geplant.

Anja Richter, Kronen Zeitung