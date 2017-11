Polnische Hochzeit artete aus: Polizist verletzt

Von wegen schönster Tag im Leben: Eine polnische Hochzeit im Tiroler Außerfern artete in wüsten Tumulten aus, am Donnerstag hatten die Festlichkeiten sogar ein Nachspiel am Landesgericht. Zwei Gäste - der Angeklagte (18) und sein Onkel - waren sich in die Haare geraten, letztlich bekam auch ein einschreitender Polizist einiges ab. Statt Haft gab's eine Geldstrafe.