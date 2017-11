Austria: So steht‘s im Poker um Holzhauser

Holzhauser offen und ehrlich: "Das letzte Gespräch mit der Austria gab es vor einem Monat, wir sind nicht zusammengekommen, ich glaub auch nicht, dass sich da noch etwas ändert."

Liga-Sieg wichtiger

Also werden sich die Wege im Sommer wohl trennen, ob jener von Holzhauser nach Frankeich zum FC Nantes (wo Leicester-Meistermacher Claudio Ranieri Trainer ist) führt? "Im Sommer war das Thema sehr aktuell, da scheiterte es nur an der Ablöseforderung der Austria, jetzt gibt es keinen Kontakt mehr." Holzhauser wartet ab: "Wichtiger ist ohnehin, dass wir Samstag die Admira schlagen und in der Liga wieder einmal voll anschreiben!" Was zuletzt am 1. Oktober gelang.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung