Stuttgart angelt nach Sturm-Talent Maresic

Maresic war bisher in allen 14 Bundesliga-Spielen für Sturm im Einsatz, hat somit auch einen großen Anteil am Erfolgslauf der Grazer, die derzeit an der Spitze der Bundesliga stehen. Zuletzt soll er beim Spiel von Österreichs U21 gegen Serbien intensiv von Stuttgart-Verantwortlichen beobachtet worden sein.